Salon du bien-être Rue du Bois Boeil-Bezing, 5 novembre 2023, Boeil-Bezing.

Boeil-Bezing,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous pour un weekend du salon du bien-être organisé par l’association Elles marchent 64 pour la première fois dans votre région.

Restauration sur place et tombola..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 19:00:00. EUR.

Rue du Bois Salle socioculturelle

Boeil-Bezing 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us for a weekend of well-being events organized by Elles marchent 64 for the first time in your region.

On-site catering and tombola.

Únase a nosotros en un fin de semana de bienestar organizado por Elles marchent 64 por primera vez en su región.

Catering in situ y tómbola.

Treffen Sie sich für ein Wochenende zur Wellness-Messe, die von der Vereinigung Elles marchent 64 zum ersten Mal in Ihrer Region organisiert wird.

Verpflegung vor Ort und Tombola.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay