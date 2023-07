Les Amis de la cathédrale : charpentes et tours Rue du Bienvenu Bayeux, 25 juillet 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Les Amis de la cathédrale sont les seuls à pouvoir faire visiter ce bâtiment du XVe siècle accueillant des milliers d’ouvrage dans une ambiance du XIXe siècle. Venez découvrir l’histoire des lieux avec une guide bénévole de l’association. Nombre….

Jeudi 2023-07-25 17:30:00 fin : 2023-08-24 18:50:00. EUR.

Rue du Bienvenu

Bayeux 14400 Calvados Normandie



The Friends of the Cathedral are the only group able to show visitors around this 15th-century building, which houses thousands of works in a 19th-century atmosphere. Come and discover the history of the building with a volunteer guide from the association. The number…

Los Amigos de la Catedral son el único grupo capaz de mostrar a los visitantes este edificio del siglo XV, que alberga miles de libros en un ambiente decimonónico. Venga a descubrir la historia del edificio con un guía voluntario de la asociación. El número…

Die Freunde der Kathedrale sind die einzigen, die dieses Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, das Tausende von Werken beherbergt, in einer Atmosphäre des 19. Jahrhunderts besichtigen können. Entdecken Sie die Geschichte des Ortes mit einer ehrenamtlichen Führerin des Vereins. Anzahl der…

