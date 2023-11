Théâtre « Quand la Chine téléphonera » Rue du bicentenaire Bessay-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Bessay-sur-Allier Théâtre « Quand la Chine téléphonera » Rue du bicentenaire Bessay-sur-Allier, 1 décembre 2023, Bessay-sur-Allier. Bessay-sur-Allier,Allier Quand la Chine téléphonera est une pièce de théâtre à mourir de rire et délicieusement absurde..

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

Rue du bicentenaire Salle polyvalente

Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Quand la Chine téléphonera is a deliciously absurd, laugh-out-loud play. Cuando China llama por teléfono es una obra deliciosamente absurda que hace reír a carcajadas. Wenn China telefoniert ist ein Theaterstück zum Totlachen und herrlich absurd. Mise à jour le 2023-11-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région Détails Catégories d’Évènement: Allier, Bessay-sur-Allier Autres Lieu Rue du bicentenaire Adresse Rue du bicentenaire Salle polyvalente Ville Bessay-sur-Allier Departement Allier Lieu Ville Rue du bicentenaire Bessay-sur-Allier latitude longitude 46.43969;3.367418

Rue du bicentenaire Bessay-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bessay-sur-allier/