Bridal Tour Rouen 2024 Rue du Bassin Yerville, 2 février 2024, Yerville.

Yerville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-02 10:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00

Le plus grand choix de Normandie en un seul Weekend dans un lieu unique, réservé pour vous…

Le Bridal Tour, c’est surtout une sélection de plus de 300 modèles de robes de mariées très variés.

Vendredi 02, Samedi 03 et Dimanche 04 Février 2024 : Weekend exceptionnel = Remises Exceptionnelles**

A l’occasion de ce weekend inédit, nous aurons donc le plaisir de vous réserver non pas une, ni deux… mais cinq offres exceptionnelles.

Réservez vite votre essayage GRATUIT d’une heure.

De plus une conseillère dédiée, dans un salon d’essayage privatisé en présence des remarquables designers des Marques sera à votre entière disposition. Réservez vite votre essayage : Uniquement sur RDV !

Places limitées, prise de rendez-vous et encore plus de renseignements auprès de vos boutiques

SHOWROOM DU MARIAGE 123 rue du Commerce – 76190 Ste Marie des Champs Yvetot – 09 53 91 02 83

SHOWROOM DU MARIAGE 16 Rue Denoyelle – 76270 Neufchâtel En Bray – 09 51 02 71 54 Alors contactez nous vite et évidement prenez rendez vous !.

.

Rue du Bassin

Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-19 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville