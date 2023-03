CINÉMA DE PLEIN AIR – ‘ELVIS’ Rue du Bassin Le Croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique . Cinéma de plein air – « Elvis ». « La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence. » Projection de plein air. mairieducroisic@lecroisic.fr +33 2 28 56 78 50 http://www.lecroisic.fr/ Rue du Bassin Le Mont Esprit Le Croisic

