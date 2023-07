Visite guidée du sentier viticole d’Eguisheim rue du Bassin Eguisheim, 11 juillet 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Les vignerons partagent avec vous leur passion pour leur terroir au travers des 2 Grands Crus d’Eguisheim. Balade explicative dans le vignoble puis visite de cave et dégustation… Les Vins d’Alsace n’auront plus de secret pour vous ! Susceptible d’être annulée en cas de vendanges..

2023-07-11 fin : 2023-07-24 17:00:00. 0 EUR.

rue du Bassin

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



The winegrowers share with you their passion for their land through the 2 Grands Crus of Eguisheim. Explanatory walk in the vineyard, then cellar visit and tasting… The wines of Alsace will no longer hold any secrets for you! Subject to cancellation in case of harvest.

Los viticultores comparten con usted la pasión por su tierra a través de los 2 Grands Crus de Eguisheim. Paseo explicativo por el viñedo, seguido de una visita a la bodega y una degustación… ¡Los vinos de Alsacia ya no tendrán secretos para usted! Sujeto a cancelación en caso de vendimia.

Die Winzer teilen mit Ihnen ihre Leidenschaft für ihr Terroir anhand der 2 Grands Crus von Eguisheim. Erklärender Spaziergang durch den Weinberg, dann Kellerbesichtigung und Weinprobe… Die elsässischen Weine werden kein Geheimnis mehr für Sie sein! Kann wegen der Weinlese abgesagt werden.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach