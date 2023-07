Fêtes Médiévales de Salignac et artisan d’antan Rue du Barry Salignac-Eyvigues, 23 juillet 2023, Salignac-Eyvigues.

Salignac-Eyvigues,Dordogne

Au pied du château de Salignac, dans un magnifique site ombragé, un village traditionnel reconstitué comme il y a plus d’un siècle s’anime pour vous faire découvrir les métiers d’autrefois.

Lors de ces fêtes vous retrouverez :

– La vie paysanne d’autrefois avec les fermes, les animaux vivants, le battage au fléau, la tonte des moutons…

– Les outils d’une autre génération

– Le folklore régional, danses et jeux traditionnels et populaires

(rampeau, barloque, course en sac…)

– un espace repas/buvette.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 18:00:00. EUR.

Rue du Barry Village Historique du Périgord Noir

Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At the foot of the castle of Salignac, in a magnificent shaded site, a traditional village reconstituted as it was more than a century ago comes to life for you to discover the trades of yesteryear

During these festivals you will find :

– The peasant life of yesteryear with farms, live animals, flail threshing, sheep shearing…

– The tools of another generation

– Regional folklore, traditional and popular dances and games

(rampeau, barloque, sack race…)

– a food and refreshment area

Al pie del castillo de Salignac, en un magnífico marco sombreado, un pueblo tradicional recreado tal y como era hace más de un siglo cobra vida para mostrarle los oficios de antaño.

Durante estas fiestas, descubrirá

– La vida agrícola de antaño, con granjas, animales vivos, trilla con mayales, esquila de ovejas…

– Las herramientas de otra generación

– Folclore regional, bailes y juegos tradicionales y populares

(rampeau, barloque, carrera de sacos…)

– una zona de comida y refrescos

Am Fuße des Schlosses von Salignac, in einem wunderschönen schattigen Gelände, erwacht ein traditionelles Dorf, das wie vor mehr als einem Jahrhundert nachgebaut wurde, zum Leben, um Ihnen die Berufe von früher näher zu bringen.

Bei diesen Festen werden Sie wiederfinden :

– Das bäuerliche Leben von früher mit den Bauernhöfen, lebenden Tieren, dem Dreschen mit dem Dreschflegel, der Schafschur…

– Die Werkzeuge einer anderen Generation

– Die regionale Folklore, traditionelle und volkstümliche Tänze und Spiele

(Rampeau, Barloque, Sackhüpfen…)

– ein Bereich für Mahlzeiten und Getränke

