LES RÉGALADES DE MONTPEYROUX Rue du Barry Montpeyroux, 15 octobre 2023, Montpeyroux.

Montpeyroux,Hérault

Dimanche 15 octobre 2023, les vignerons de Montpeyroux proposent

« Les Régalades » qui se dérouleront à l’église Saint Martin du Barry.

Pour cette nouvelle édition, c’est le chef Cyril ATTRAZIC, d’Aumont Aubrac,

auréolé de sa 2ème étoile Michelin obtenue cette année, qui nous fera l’honneur de signer le menu..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Rue du Barry

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie



On Sunday October 15, 2023, the winegrowers of Montpeyroux propose

« Les Régalades » at the church of Saint Martin du Barry.

For this new edition, chef Cyril ATTRAZIC, from Aumont Aubrac,

crowned with his 2nd Michelin star this year, who will do us the honor of signing the menu.

El domingo 15 de octubre de 2023, los viticultores de Montpeyroux organizan

« Les Régalades » en la iglesia de Saint Martin du Barry.

Para esta nueva edición, es el chef Cyril ATTRAZIC, de Aumont Aubrac,

que obtuvo este año su 2ª estrella Michelin, nos hará el honor de firmar el menú.

Am Sonntag, den 15. Oktober 2023, schlagen die Winzer von Montpeyroux vor

« Les Régalades », die in der Kirche Saint Martin du Barry stattfinden werden.

Für diese neue Veranstaltung wurde der Chefkoch Cyril ATTRAZIC aus Aumont Aubrac verpflichtet,

michelin-Stern, der ihm dieses Jahr verliehen wurde, wird uns die Ehre erweisen, das Menü zu unterzeichnen.

