Cinéma : « Les Saisons » Rue du Barry Luzech, 29 octobre 2023, Luzech.

Luzech,Lot

Une épopée documentaire sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire commune qui lie l’homme aux animaux.

Après « le peuple migrateur » et « Océans », Jacques Perrin et Jacques Cluzaud livrent ici un nouvel opus sur les terres et animaux d’Europe..

2023-10-29 16:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

Rue du Barry Salle du Barry

Luzech 46140 Lot Occitanie



A sensitive, never-before-seen documentary epic recounting the long and tumultuous history that links man and animals.

After « Le peuple migrateur » and « Océans », Jacques Perrin and Jacques Cluzaud deliver a new opus on the lands and animals of Europe.

Un documental épico, sensible e inédito sobre la larga y tumultuosa historia que une al hombre y los animales.

Tras « Le peuple migrateur » y « Océans », Jacques Perrin y Jacques Cluzaud han realizado una nueva obra sobre las tierras y los animales de Europa.

Ein einfühlsames und neuartiges Dokumentarfilmepos, das die lange und turbulente gemeinsame Geschichte zwischen Mensch und Tier erzählt.

Nach « Le peuple migrateur » und « Océans » liefern Jacques Perrin und Jacques Cluzaud hier ein neues Opus über die Länder und Tiere Europas.

