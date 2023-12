Grande finale du concours Betsch’s Talents Rue du Bannholz Betschdorf, 10 décembre 2023 17:30, Betschdorf.

Le verdict est sur le point de tomber … Découvrez le classement du concours Betsch’s Talents !.

Rue du Bannholz

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est



The verdict is in … Discover the Betsch’s Talents ranking!

Ya tenemos el veredicto… ¡Descubre las clasificaciones del concurso Talentos de Betsch!

Das Urteil steht kurz bevor … Entdecken Sie die Rangliste des Wettbewerbs Betsch’s Talents!

Mise à jour le 2023-12-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte