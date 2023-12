Chants de Noël Rue du Bannholz Betschdorf, 4 décembre 2023, Betschdorf.

Betschdorf,Bas-Rhin

Chants de Noël proposés par les enfants de l’école maternelle de Betschdorf..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Rue du Bannholz

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est



Christmas songs by children from the Betschdorf nursery school.

Canciones navideñas de los niños de la guardería de Betschdorf.

Weihnachtslieder, dargeboten von den Kindern des Kindergartens Betschdorf.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte