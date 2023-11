Concert : Les Messagers Rue du Bannholz Betschdorf, 9 décembre 2023, Betschdorf.

Betschdorf,Bas-Rhin

Entre amis, en famille, ou en solo, assistez à ce concert des Messagers !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Rue du Bannholz

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est



Whether you’re with friends, family or on your own, come and enjoy this concert by Les Messagers!

Ya sea con amigos, en familia o solo, ¡venga a disfrutar de este concierto de Les Messagers!

Ob mit Freunden, der Familie oder allein: Besuchen Sie dieses Konzert der Boten!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte