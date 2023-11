Visite du Père Noël rue du Banholz Betschdorf, 9 décembre 2023, Betschdorf.

Betschdorf,Bas-Rhin

Visite du Père Noël qui distribuera des chocolats aux enfants..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. 0 EUR.

rue du Banholz

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est



Visit from Santa Claus, who will distribute chocolates to the children.

Visita de Papá Noel, que repartirá bombones a los niños.

Besuch des Weihnachtsmanns, der Schokolade an die Kinder verteilen wird.

