Concert : polyphonies Corse rue du Ballon Uffholtz, 12 novembre 2023, Uffholtz.

Uffholtz,Haut-Rhin

L’ensemble Voce di u sessant’ottu vous emmène dans un voyage de piève en piève, de village en village, transportés par les chants profanes et sacrés, issus de la tradition pastorale et de la transmission orale..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



The Voce di u sessant’ottu ensemble takes you on a journey from piève to piève, from village to village, transported by secular and sacred songs, drawn from pastoral tradition and oral transmission.

El conjunto Voce di u sessant’ottu le hará viajar de piève en piève, de pueblo en pueblo, transportado por cantos profanos y sagrados extraídos de la tradición pastoril y de la transmisión oral.

Das Ensemble Voce di u sessant’ottu nimmt Sie mit auf eine Reise von piève zu piève, von Dorf zu Dorf, getragen von weltlichen und geistlichen Liedern, die aus der pastoralen Tradition und der mündlichen Überlieferung stammen.

