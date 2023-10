Café autisme rue du bal Rodez, 31 octobre 2023, Rodez.

Rodez,Aveyron

Échanges et partage autour de l’autisme autour d’une boisson.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

rue du bal

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



Discussions and sharing about autism over a drink

Debatir y compartir sobre el autismo tomando una copa

Austausch und gemeinsame Nutzung von Informationen über Autismus bei einem Getränk

