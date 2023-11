Marché de Noël de Bornel 2023 rue du 8 Mai Bornel, 16 décembre 2023, Bornel.

Bornel,Oise

Marché de Noël de Bornel avec plus de 50 exposants le week-end du 16 et 17 décembre 2023 !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. 0 .

rue du 8 Mai

Bornel 60540 Oise Hauts-de-France



Bornel Christmas Market with over 50 exhibitors on the weekend of December 16 and 17, 2023!

¡Mercado de Navidad de Bornel con más de 50 expositores el fin de semana del 16 y 17 de diciembre de 2023!

Weihnachtsmarkt in Bornel mit über 50 Ausstellern am Wochenende des 16. und 17. Dezember 2023!

