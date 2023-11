SPECTACLE DE SKETCHS, UNE VIE DE PALACE OU PRESQUE Rue du 8 Mai 1945 Saint-Denis-du-Payré, 24 novembre 2023, Saint-Denis-du-Payré.

Saint-Denis-du-Payré,Vendée

Comédie et humour. Spectacle proposé par La troupe Tous en scène..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

Rue du 8 Mai 1945 Salle Culturelle les Pictons

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire



Comedy and humor. Show proposed by the troupe Tous en scène.

Comedia y humor. Espectáculo propuesto por la compañía Tous en scène.

Komödie und Humor. Die Aufführung wird von der Truppe Tous en scène angeboten.

Mise à jour le 2023-11-24 par Vendée Expansion