Concert du Nouvel An avec l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest Rue du 8 Mai 1945 Mazères-Lezons, 20 janvier 2024, Mazères-Lezons.

Mazères-Lezons Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 22:00:00

Sous la houlette d’Alain Perpetue, l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest, accompagné de Charlotte Kouby (mezzo-soprano) et Victor Dahhani (ténor), revient pour nous offrir un panel d’œuvres les plus emblématiques du répertoire symphonique et lyrique. « Finlandia » de Jan Sibelius ouvrira ce concert puis Giacomo Puccini, Franz Schubert, Georges Bizet et W.A Mozart seront mis à l’honneur.

Dans la seconde partie on appréciera la joie de vivre et la convivialité qui font le charme de l’esprit viennois avec Johann Strauss et Franz Lehar mais aussi la tendresse avec Piotr Tchaïkovski. Un extrait de la « Traviata » de Giuseppe Verdi clôturera la soirée..

Sous la houlette d’Alain Perpetue, l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest, accompagné de Charlotte Kouby (mezzo-soprano) et Victor Dahhani (ténor), revient pour nous offrir un panel d’œuvres les plus emblématiques du répertoire symphonique et lyrique. « Finlandia » de Jan Sibelius ouvrira ce concert puis Giacomo Puccini, Franz Schubert, Georges Bizet et W.A Mozart seront mis à l’honneur.

Dans la seconde partie on appréciera la joie de vivre et la convivialité qui font le charme de l’esprit viennois avec Johann Strauss et Franz Lehar mais aussi la tendresse avec Piotr Tchaïkovski. Un extrait de la « Traviata » de Giuseppe Verdi clôturera la soirée.

Sous la houlette d’Alain Perpetue, l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest, accompagné de Charlotte Kouby (mezzo-soprano) et Victor Dahhani (ténor), revient pour nous offrir un panel d’œuvres les plus emblématiques du répertoire symphonique et lyrique. « Finlandia » de Jan Sibelius ouvrira ce concert puis Giacomo Puccini, Franz Schubert, Georges Bizet et W.A Mozart seront mis à l’honneur.

Dans la seconde partie on appréciera la joie de vivre et la convivialité qui font le charme de l’esprit viennois avec Johann Strauss et Franz Lehar mais aussi la tendresse avec Piotr Tchaïkovski. Un extrait de la « Traviata » de Giuseppe Verdi clôturera la soirée.

EUR.

Rue du 8 Mai 1945 Salle Polyvalente

Mazères-Lezons 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Pau