fin : 2024-01-21 . Artiste inclassable, Johann Le Guillerm réinvente les arts du cirques, tour à tour funambule, bricoleur, jongleur ou plasticien. Avec Terces, il poursuit son exploration poétique de la matière. Il s’entour de machines ou objets qu’il a créés pour se jouer des éléments : dompter les turbulences atmosphériques, provoquer des équilibres instables, démontrer par l’absurde des effets aux propriétés physiques inattendues.

Tantôt diabolique, tantôt inoffensif, il lutte obstinément pour apprivoiser les désordres qu’il a lui-même installés. Entre cabinet de curiosités et cirque d’objet, les oeuvres de Johann Le Guillerm sont des laboratoires à vue.

Elles créent de nouvelles lectures poétiques et utopiques qui déstabilisent nos repères. Livre ouvert sur un monde de perceptions, Terces nous plonge avec délice dans son flot d’expériences fascinantes. Dates des représentations :

Samedi 13 Janvier – 20h30

Dimanche 14 Janvier – 16h

Mardi 16 Janvier – 19h

Mercredi 17 Janvier – 19h

Jeudi 18 Janvier – 16h

Samedi 20 Janvier – 16h

Dimanche 21 Janvier – 16h Informations pratiques :

Durée 1h30. .

Rue du 8 Mai 1945 Terrain du 8 Mai 1945

Brest 29200 Finistère Bretagne

