Théâtre avec objets, vidéo et marionnette : POST PARTY Rue du 8 Mai 1945 Amiens, lundi 18 mars 2024.

Amiens Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 19:30:00

fin : 2024-03-18 20:30:00

POST PARTY de Alice Chéné et Lucie Hanoy

Post party nous plonge au cœur de l’intimité d’une femme, d’une mère, rêvant de fête pour oublier les contraintes d’une société patriarcale qui nous oblige à la perfection.

24 heures, la journée type d’une femme en post partum. La solitude d’une femme indépendante, active et pleine d’envie. Le poids d’une société entière sur les épaules, la responsabilité d’une vie dans son bras, et entre ses dix doigts. La chute hormonale, et les douleurs intenses d’un accouchement, la joie, les pleurs et tout ce qu’elle devra balayer et cacher à ses proches pour être au top du concours de la meilleure mère. L’intensité d’un bonheur et d’un nouveau statut et l’abandon d’une partie de vie et de fantasme à tout jamais disparu. Le post partum est une fête, ou plutôt un lendemain de fête où l’on ne sait plus ce qui est vrai, où l’on démystifie tout ce en quoi on croyait. Une gueule de bois qui dure plusieurs mois, nostalgique, douce, triste et hilarante à la fois.

Coproductions et résidences : Le Sablier – Centre National de la Marionnette (14), La Nef (93), Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp, La Halle Roublot (94), Ville de Bayeux, Bourses SYN, MYND Production / Soutiens : La Girandole (93), Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes – Centre National de la Marionnette (80), DRAC Normandie, Région Normandie, Conseil départemental du Calvados, Ville de Caen

→ En partenariat avec le Tas de Sable – Ches Panses Vertes – Centre National de la Marionnette, dans le cadre de sa saison itinérante « Marionnettes en Chemins »

Dès 14 ans

