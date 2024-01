Théâtre : LA TOUR DE PISE Rue du 8 Mai 1945 Amiens, jeudi 22 février 2024.

Amiens Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:30:00

fin : 2024-02-22 20:50:00

LA TOUR DE PISE de Patrick Asté dit Diastème / Compagnie les gOsses

La Tour de Pise est une comédie sur les peurs de la vie et de l’autre, une comédie légère et grave.

Convoquée sur un plongeoir, une femme tétanisée n’a d’autre choix que de sauter. Ce qu’elle refuse catégoriquement. Dilemme… Elle s’émeut et s’amuse de ses amours déçues, du monde où tout est à l’envers, pour peu à peu, réaliser qu’il est peut-être temps de prendre son envol et de vivre.

« La Tour de Pise de Diastème est un texte qui m’interroge… Depuis plusieurs années, la thématique de la femme et du genre en général m’anime. À la découverte de ce texte, j’ai d’abord beaucoup ri. A chaque lecture, je suis transportée par l’absurdité de la situation et la drôlerie de ce personnage. Cette jeune femme est terriblement attachante même si on a parfois envie de la secouer, elle et son syndrome du prince charmant à faire pâlir la féministe en moi. Elle se raconte avec beaucoup d’impudeur, contrairement à ce qu’elle clame. »

Karine Dedeurwaerder – Metteure en scène

Avec le concours de la Région Hauts-de-France, du Conseil départemental de la Somme, de la Communauté de communes Nièvre et Somme, de La Chapelle Théâtre – Amiens et du Centre Social et Culturel d’Etouvie

Dès 16 ans

7 .

Rue du 8 Mai 1945

Amiens 80090 Somme Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-12 par SIM Hauts-de-France – OT D’AMIENS