SOIREE MUSICALE « VOYAGE AU BRESIL » Rue du 4 Septembre La Promenade Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault SOIREE MUSICALE « VOYAGE AU BRESIL » Rue du 4 Septembre La Promenade Agde, 29 décembre 2023 20:30, Agde. Agde,Hérault Soirée musicale musique brésilienne avec Del Mar Duo..

2023-12-29 20:30:00 fin : 2023-12-29 . EUR.

Brazilian music evening with Del Mar Duo. Una velada de música brasileña con Del Mar Duo. Musikalischer Abend mit brasilianischer Musik und Del Mar Duo.

