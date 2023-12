CONCERT (WORLD MUSIC, AMERIQUE LATINE) AVEC SUN RAYS Rue du 4 Septembre La Promenade Agde, 4 décembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Voyagez en musique au CubAgde avec SUN RAYS duo franco cubain qui revisite des musiques afro cubaines, caribéennes et d’Amérique latine..

2023-12-23 20:30:00 fin : 2023-12-23 . EUR.

Rue du 4 Septembre

La Promenade

Agde 34300 Hérault Occitanie



Travel in music to CubAgde with SUN RAYS of this French-Cuban duo that revisits Afro-Cuban, Caribbean and Latin American music.

Realice un viaje musical a CubAgde con SUN RAYS, un dúo franco-cubano que revisa la música afrocubana, caribeña y latinoamericana.

Reisen Sie musikalisch nach CubAgde mit SUN RAYS von diesem französisch-kubanischen Duo, das afrokubanische, karibische und lateinamerikanische Musik neu interpretiert.

