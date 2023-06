Ouest Track Nouba Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, 17 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le 17 juin, la Fabrique Louis Blanc organise la Fête du quartier de Tourneville sur le thème des super-héros.ïnes.

Un temps de partage avec les habitant.es du quartier qui pourront profiter de nombreuses animations : jeux, concerts et ateliers de valorisation et de sensibilisation. Une journée pour petit.es et grand.es pendant laquelle la radio locale Ouest Track propose aussi des activités.

Rendez-vous de 14h à 18h en face du Tetris pour :

> un plateau radio en direct animé par les bénévoles de Ouest Track. Dans la caravane radio, le micro est ouvert à tous et des jeux seront organisés toutes les heures.

> un atelier audiomaton : une cabine d’enregistrement sera installée pour collecter les voix et anecdotes des habitant.es pour la réalisation d’un podcast.

Après 18h : Rendez-vous dans le Tetris pour un concours de chemises à fleurs et en surprise des Dj sets pour s’ambiancer..

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 20:00:00. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



On June 17, the Fabrique Louis Blanc organizes the Fête du quartier de Tourneville on the theme of superheroes.ïnes.

A time for sharing with local residents, who will be able to take advantage of a wide range of activities, including games, concerts and workshops to raise awareness. A day for young and old alike, during which local radio station Ouest Track will also be offering activities.

Join us from 2pm to 6pm in front of the Tetris for :

> a live radio show hosted by Ouest Track volunteers. In the radio caravan, the microphone is open to all, and games will be organized every hour.

> an audiomaton workshop: a recording booth will be set up to collect the voices and anecdotes of local residents for the production of a podcast.

After 6pm: Rendezvous in the Tetris for a floral shirt contest and surprise DJ sets to get the party started.

El 17 de junio, la Fabrique Louis Blanc organiza la fiesta del barrio de Tourneville sobre el tema de los superhéroes.

Se trata de un momento de convivencia con los vecinos, que podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades, como juegos, conciertos y talleres de promoción y sensibilización sobre los superhéroes. Es un día para grandes y pequeños, con actividades organizadas por la emisora de radio local Ouest Track.

Cita de 14:00 a 18:00 frente a Tetris para :

> un programa de radio en directo presentado por voluntarios de Ouest Track. En la caravana de la radio, el micrófono está abierto a todos y se organizarán juegos cada hora.

> un taller de audiomatón: se instalará una cabina de grabación para recoger las voces y anécdotas de los vecinos con vistas a la producción de un podcast.

A partir de las 18:00: nos reuniremos en el Tetris para participar en un concurso de camisetas florales y disfrutar de sesiones sorpresa de DJ para animar la fiesta.

Am 17. Juni organisiert die Fabrique Louis Blanc das Stadtteilfest in Tourneville unter dem Motto Superheroes.ïnes.

Eine Zeit, um mit den Bewohnern des Viertels zu teilen, die von zahlreichen Animationen profitieren können: Spiele, Konzerte und Workshops zur Aufwertung und Sensibilisierung. Ein Tag für Groß und Klein, an dem auch der lokale Radiosender Ouest Track Aktivitäten anbietet.

Treffpunkt von 14:00 bis 18:00 Uhr vor dem Tetris für :

> eine Live-Radiostation, die von den Freiwilligen von Ouest Track betreut wird. Im Radio-Wohnwagen ist das Mikrofon für alle offen und stündlich werden Spiele veranstaltet.

> ein Audiomaton-Workshop: Eine Aufnahmekabine wird aufgestellt, um die Stimmen und Anekdoten der Bewohner für einen Podcast zu sammeln.

Nach 18 Uhr: Treffpunkt im Tetris für einen Wettbewerb für Blümchenhemden und als Überraschung DJ-Sets, um die Stimmung anzuheizen.

Mise à jour le 2023-05-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche