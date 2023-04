Spectacle jeune public : Tu mues, tu meurs Rue du 329ème Régiment d’Infanterie, 11 avril 2023, Le Havre.

Tetromino (Jeune public) – Forbon N’Zakimuena

Forbon N’Zakimuena, s’aventure sur la route des histoires, tout en déployant sa musicalité, en duo sur scène avec le musicien Adam Carpels. Tout commence par une rencontre avec l’adolescence, la sienne et celle de jeunes d’aujourd’hui dont il a recueilli la parole. Son récit retrace les métamorphoses de cette période aussi difficile qu’enthousiasmante et nous ouvre les portes de cet entre-deux, qui relie l’enfance et la maturité. Une autofiction en 4 « R » : Récit, Rap, Radio et Reportages.

Dès 12 ans – Durée : 50 min..

2023-04-11 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-11 . .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Tetromino (Young audience) – Forbon N’Zakimuena

Forbon N’Zakimuena, ventures on the road of stories, while deploying his musicality, in duo on stage with the musician Adam Carpels. It all begins with an encounter with adolescence, his own and that of young people of today, whose words he has collected. His story traces the metamorphoses of this period, which is as difficult as it is exciting, and opens the doors to this in-between time, which links childhood and maturity. An autofiction in 4 « R »: Story, Rap, Radio and Reports.

From 12 years old – Duration: 50 min.

Tetromino (Público joven) – Forbon N’Zakimuena

Forbon N’Zakimuena, se aventura por el camino de las historias, al tiempo que despliega su musicalidad, a dúo en el escenario con el músico Adam Carpels. Todo comienza con un encuentro con la adolescencia, la suya y la de los jóvenes de hoy, cuyas palabras ha recogido. Su relato traza las metamorfosis de este periodo, tan difícil como apasionante, y abre las puertas a ese tiempo intermedio que une infancia y madurez. Una autoficción en 4 « R »: Narrativa, Rap, Radio y Reportajes.

A partir de 12 años – Duración: 50 min.

Tetromino (Junges Publikum) – Forbon N’Zakimuena

Forbon N?Zakimuena, wagt sich auf die Straße der Geschichten und entfaltet dabei seine Musikalität im Duo auf der Bühne mit dem Musiker Adam Carpels. Alles beginnt mit einer Begegnung mit der Adoleszenz, seiner eigenen und der von Jugendlichen von heute, deren Worte er gesammelt hat. Seine Erzählung zeichnet die Metamorphosen dieser schwierigen und aufregenden Zeit nach und öffnet uns die Tür zu dieser Zwischenwelt, die die Kindheit mit dem Erwachsenwerden verbindet. Eine Autofiktion in 4 « R »: Erzählung, Rap, Radio und Reportagen.

Ab 12 Jahren – Dauer: 50 Min.

Mise à jour le 2023-02-09 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité