LA ROUTE DES CRÈCHES À BAMBIDERSTROFF Rue du 3 juin Bambiderstroff, 17 décembre 2023, Bambiderstroff.

Bambiderstroff,Moselle

Petits et grands pourront alors admirer la crèche installée par les bénévoles du village contre l’autel de la Vierge. Laissez-vous captiver par cette belle crèche de style palestinien, ainsi que par ses maisonnettes et sujets variés, pendant que, magie de Noël oblige, chants et contes de Noël proposés par les enfants et l’équipe d’animation résonneront autour de vous.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 16:00:00. 0 EUR.

Rue du 3 juin Église

Bambiderstroff 57690 Moselle Grand Est



Young and old alike can admire the nativity scene set up by village volunteers against the altar of the Virgin Mary. Let yourself be captivated by this beautiful Palestinian-style nativity scene, with its various houses and subjects, while Christmas carols and tales proposed by the children and the animation team echo around you.

Grandes y pequeños podrán admirar el belén montado por los voluntarios del pueblo junto al altar de la Virgen. Déjese cautivar por este bello belén de estilo palestino, con sus diversas casitas y sujetos, mientras, con la magia de la Navidad, los niños y el equipo de actividades cantan villancicos y cuentan historias navideñas.

Groß und Klein können die Krippe bewundern, die von den Freiwilligen des Dorfes vor dem Altar der Jungfrau Maria aufgestellt wurde. Lassen Sie sich von der schönen Krippe im palästinensischen Stil, den kleinen Häuschen und den verschiedenen Motiven fesseln, während die Kinder und das Animationsteam Weihnachtslieder singen und Weihnachtsgeschichten erzählen.

