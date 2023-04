Conférence en français thème italien rue du 19 mars Léognan Catégories d’Évènement: Gironde

Léognan

Conférence en français thème italien rue du 19 mars, 9 mai 2023, Léognan . Léognan ,Gironde , Conférence en français thème italien EUR Espace culturel Georges Brassens rue du 19 mars Léognan Gironde rue du 19 mars Espace culturel Georges Brassens

2023-05-09 – 2023-05-09

rue du 19 mars Espace culturel Georges Brassens

Léognan

Gironde . EUR 5 5 Rendez-vous le mardi 9 mai à l’Espace culturel Georges Brassens pour une conférence sur les guerres françaises en Italie. Rendez-vous le mardi 9 mai à l’Espace culturel Georges Brassens pour une conférence sur les guerres françaises en Italie. +33 6 23 77 05 21 Association Terra di Scambio libre de droit

rue du 19 mars Espace culturel Georges Brassens Léognan

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Léognan Gironde rue du 19 mars Espace culturel Georges Brassens Ville Léognan Departement Gironde Tarif EUR Lieu Ville rue du 19 mars Espace culturel Georges Brassens Léognan

Léognan Léognan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leognan /

Conférence en français thème italien rue du 19 mars 2023-05-09 was last modified: by Conférence en français thème italien rue du 19 mars Léognan 9 mai 2023 Espace culturel Georges Brassens rue du 19 mars Léognan Gironde Gironde rue du 19 mars Léognan

Léognan Gironde