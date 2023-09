Concert symphonique des 10 ans de l’auditorium Rue du 19 Mars 1962 Léognan, 23 septembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

À l’occasion de l’anniversaire des dix ans de l’Auditorium, toutes les forces artistiques de l’Opéra de Bordeaux se réunissent pour une soirée exceptionnelle qui sera retransmise en direct sur dix places de Bordeaux, mais dans des communes éloignées, comme autant de « salles de concert virtuelles » installées de manière éphémère. La musique classique sort ainsi de ses murs et se mêle aux plaisirs de la vie.

Au programme :

Camille Saint-Saëns

Franz Waxman

Jacques Offenbach

Maurice Ravel,

Igor Stravinski

Concert capté par France Musique et retransmis dans le cadre de Bordeaux Live Opera.

Ouverture des portes à partir de 19h..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Rue du 19 Mars 1962 espace culturel Georges Brassens

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To mark the tenth anniversary of the Auditorium, all the artistic forces of the Opéra de Bordeaux are coming together for an exceptional evening that will be broadcast live to ten squares in Bordeaux, but also to towns far away, like so many « virtual concert halls » set up on a temporary basis. In this way, classical music will come out of its walls and mingle with the pleasures of life.

On the programme:

Camille Saint-Saëns

Franz Waxman

Jacques Offenbach

Maurice Ravel

Igor Stravinsky

Concert recorded by France Musique and broadcast as part of Bordeaux Live Opera.

Doors open at 7pm.

Con motivo del décimo aniversario del Auditorio, todas las fuerzas artísticas de la Ópera de Burdeos se reúnen para una velada excepcional que se retransmitirá en directo a diez plazas de Burdeos, pero también a ciudades lejanas, como tantas « salas de conciertos virtuales » instaladas temporalmente. De este modo, la música clásica saldrá de sus muros y se mezclará con los placeres de la vida.

En el programa:

Camille Saint-Saëns

Franz Waxman

Jacques Offenbach

Maurice Ravel

Igor Stravinski

Concierto grabado por France Musique y retransmitido en el marco de Bordeaux Live Opera.

Apertura de puertas a las 19.00 h.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Auditoriums versammeln sich alle künstlerischen Kräfte der Oper von Bordeaux zu einem außergewöhnlichen Abend, der live auf zehn Plätze in Bordeaux, aber auch in entfernte Gemeinden übertragen wird, wie so viele « virtuelle Konzertsäle », die nur für kurze Zeit eingerichtet werden. Die klassische Musik verlässt so ihre Mauern und vermischt sich mit den Freuden des Lebens.

Auf dem Programm stehen:

Camille Saint-Saëns

Franz Waxmann

Jacques Offenbach

Maurice Ravel,

Igor Strawinski

Das Konzert wurde von France Musique aufgezeichnet und im Rahmen von Bordeaux Live Opera übertragen.

Türöffnung ab 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Montesquieu