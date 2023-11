THIERRY BACH…ET POURTANT IL TOURNE ! RUE DU 16 EME BCP Labry, 25 novembre 2023, Labry.

Labry,Meurthe-et-Moselle

Comédie décalée de Dan Schaeffer

Compagnie Atelier de Sophie

Chapeau au profit des Restos du Coeur. Tout public

Samedi 2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

RUE DU 16 EME BCP

Labry 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Offbeat comedy by Dan Schaeffer

Compagnie Atelier de Sophie

Chapeau in aid of Restos du Coeur

Comedia de humor de Dan Schaeffer

Compañía Atelier de Sophie

Chapeau a beneficio de Restos du Coeur

Schräge Komödie von Dan Schaeffer

Compagnie Atelier de Sophie

Chapeau zugunsten der Restos du Coeur

