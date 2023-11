Repas dansant Rue du 14 Juin Vimoutiers, 25 novembre 2023, Vimoutiers.

Vimoutiers,Orne

Repas dansant sur le thème des Jeux Télévisés, animé par A. Buhrel.

– Menu adulte : apéritif, paëlla ou assiette anglaise, fromage, dessert et café.

– Menu enfant petite faim : sandwich jambon-beurre, chips et compote à boire

– Menu enfant grande faim : paëlla ou assiette anglais et dessert

Sur réservation avant le 9 novembre..

Rue du 14 Juin Salle Armontel

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



Dinner dance on the theme of TV games, hosted by A. Buhrel.

– Adult menu: aperitif, paëlla or English plate, cheese, dessert and coffee.

– Children’s menu: ham and butter sandwich, chips and compote to drink

– Children’s menu: paëlla or English plate and dessert

Reservations required by November 9.

Cena y baile sobre el tema de los juegos televisivos, a cargo de A. Buhrel.

– Menú adulto: aperitivo, paëlla o plato inglés, queso, postre y café.

– Menú infantil: bocadillo de jamón y mantequilla, patatas fritas y compota para beber

– Menú para niños hambrientos: paëlla o plato inglés y postre

Se ruega reservar antes del 9 de noviembre.

Tanzmahl mit dem Thema « Fernsehspiele », moderiert von A. Buhrel.

– Menü für Erwachsene: Aperitif, Paella oder englischer Teller, Käse, Dessert und Kaffee.

– Menü für Kinder mit kleinem Hunger: Schinken-Butter-Sandwich, Chips und Kompott zum Trinken

– Kindermenü großer Hunger: Paëlla oder englischer Teller und Dessert

Auf Vorbestellung bis zum 9. November.

