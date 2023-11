Loto des Sapeurs pompiers Rue du 14 Juin Vimoutiers, 4 novembre 2023, Vimoutiers.

Vimoutiers,Orne

Loto des sapeurs pompiers de Vimoutiers.

Plus de 2 500 euros de lots à gagner : un bon d’achat de 1 000 €, un bon d’achat de 500 €, un bon d’achat de 100 € et bien d’autres encore…

Ouverture des portes à 18h. Début des jeux à 20h30.

Sur réservation..

Rue du 14 Juin Salle Armontel

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



Vimoutiers Fire Brigade Lotto.

Over 2,500 euros worth of prizes to be won: a 1,000? gift voucher, a 500? gift voucher, a 100? gift voucher and much more…

Doors open at 6pm. Games start at 8.30pm.

Reservations required.

Lotería de los bomberos de Vimoutiers.

Más de 2.500 € en premios: un vale de 1.000 €, un vale de 500 €, un vale de 100 € y mucho más…

Apertura de puertas a las 18.00 h. Las partidas comienzan a las 20.30 h.

Reserva obligatoria.

Lotto der Feuerwehr von Vimoutiers.

Es gibt mehr als 2.500 Euro an Preisen zu gewinnen: einen Einkaufsgutschein über 1.000 ?, einen Einkaufsgutschein über 500 ?, einen Einkaufsgutschein über 100 ? und viele andere mehr…

Öffnung der Türen um 18 Uhr. Beginn der Spiele um 20:30 Uhr.

Nur mit Reservierung.

