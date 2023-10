CONCERT DE NOËL « ORGUE ET TROMPETTES » Rue du 115ème RI Mamers, 16 décembre 2023, Mamers.

Mamers,Sarthe

Les Amis des Orgues de Mamers proposent un concert de noël «orgue et trompettes», avec aux claviers, la renommée, Elisabeth Wilson et quatre trompettistes de talent : Jean-Marcel Buvron, Régis Rouillard, Valentin Bonnet et Charly Villoteau. La soirée s’annonce festive !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:30:00. .

Rue du 115ème RI

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire



Les Amis des Orgues de Mamers present a Christmas concert of organ and trumpets, with renowned keyboardist Elisabeth Wilson and four talented trumpeters: Jean-Marcel Buvron, Régis Rouillard, Valentin Bonnet and Charly Villoteau. It promises to be a festive evening!

Los Amigos de los Órganos de Mamers ofrecen un concierto navideño de órgano y trompetas, con la célebre Elisabeth Wilson a los teclados y cuatro trompetistas de talento: Jean-Marcel Buvron, Régis Rouillard, Valentin Bonnet y Charly Villoteau. Promete ser una velada festiva

Die Orgelfreunde von Mamers bieten ein Weihnachtskonzert « Orgel und Trompeten » an, mit der renommierten Elisabeth Wilson an den Tasten und vier talentierten Trompetern: Jean-Marcel Buvron, Régis Rouillard, Valentin Bonnet und Charly Villoteau. Der Abend verspricht festlich zu werden!

