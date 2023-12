Concert Rock de Noël Rue du 11 Novembre Sainte-Maure-de-Touraine, 1 décembre 2023, Sainte-Maure-de-Touraine.

Sainte-Maure-de-Touraine,Indre-et-Loire

Ambiance Rock pour la fin de l’année avec ce concert à la salle des fêtes de Sainte-Maure-de-Touraine..

Samedi 2023-12-02 21:30:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

Rue du 11 Novembre

Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Rock atmosphere for the end of the year with this concert at the Salle des Fêtes in Sainte-Maure-de-Touraine.

Concierto de rock de fin de año en la Sala de Fiestas de Sainte-Maure-de-Touraine.

Rockstimmung zum Jahresende mit diesem Konzert in der Festhalle von Sainte-Maure-de-Touraine.

