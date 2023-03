BOURSE AUX VÊTEMENTS Rue du 11 novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges OT SAINT DIE DES VOSGES Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Espace François Mitterand
Rue du 11 novembre 1918
Saint-Dié-des-Vosges
Vosges

2023-03-29 09:00:00 – 2023-03-29 19:00:00

Rue du 11 novembre 1918 Espace François Mitterand

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Saint-Dié-des-Vosges . Véritable institution avec plus d’une centaine d’éditions au compteur, la bourse aux vêtements de l’Association Familiale Cantonale – AFC – de Saint-Dié-des-Vosges est de retour la semaine prochaine à l’Espace François-Mitterrand, pour son volet printemps-été. Sur les mêmes modalités que les précédentes, les numéros d’ordre seront distribués lundi 27 de 9h à 12h, pour une réception et un tri des articles à vendre l’après-midi, de 12h à 19h. La vente en elle-même se déroulera les mercredis 29 et jeudi 30 mars, respectivement de 9h à 19h et de 9h à 18h. Puis viendra le moment de rendre les articles invendus, vendredi 31 mars de 14h à 18h30. Pour pouvoir vendre mais aussi acheter, il faudra toujours présenter une pièce d’identité et adhérer à l’Union Départementale des Associations Familiales, au tarif de 5€ pour une année. Avec environ 7000 articles proposés à des prix modiques, allant de 2 à 20€, la bourse aux vêtements déodatienne permet de se rhabiller sans se ruiner. +33 3 29 50 99 64 Rue du 11 novembre 1918 Espace François Mitterand Saint-Dié-des-Vosges

