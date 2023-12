Festival Chamboultou Rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Catégories d’Évènement: Blanzy

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 19:00:00

fin : 2024-06-28 . Le festival Chamboultou de Blanzy revient du 28 au 30 juin. Programmation

Vendredi 28 juin : BROUSSAÏ – TAÏRO

Samedi 29 juin : GAMIN – SIDI WACH – FLOR DEL FANGO

Dimanche 30 juin : JOHNNY MAFIA – CAFETERA ROJA – L’OPIUM DU PEUPLE Tarifs :

PASS 3 jours 50 € (avant le 16 janvier 2024 : 35 €)

Billet soirée : Plein tarif : 20 € – Tarif réduit – de 16 ans : 12 €

Buvette et restauration sur place EUR.

Rue du 11 Novembre 1918 Stade municipal

Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

