INFINITY TRAIL – LES TERRILS DU NORD Rue du 10 mars Noyelles-sous-Lens Catégories d’Évènement: Noyelles-sous-Lens

Pas-de-Calais INFINITY TRAIL – LES TERRILS DU NORD Rue du 10 mars Noyelles-sous-Lens, 15 mars 2024, Noyelles-sous-Lens. Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15 Le circuit Infinity Trail revient pour sa 2ème édition, dans cette région mythique du Bassin Minier. Un territoire façonné par la main de l’homme avec ces montagnes noires que l’on appelle Terrils. Il marque l’empreinte du passé, dans lequel la mémoire doit rester..

Courir sur ces Terrils, c’est rendre hommage à ce Territoire, pour repousser ses limites comme l’ont fait des milliers d’hommes et femmes. Le parcours vous propose une incroyable boucle entre deux passages sur l’Arena Terril Trail, longer le canal de Lens, faire le tour de l’étang du Brochet ou sillonner le marais de la Garance.

Il y a un départ toutes les heures. Il faut ainsi faire la boucle en moins d’une heure. Si vous la terminez avant, vous pouvez vous reposer en attendant le départ de la prochaine boucle donc une heure plus tard que la précédente. De quoi aller chercher vos limites, bien plus loin que ce que vous pensez… .

Rue du 10 mars

Noyelles-sous-Lens 62221 Pas-de-Calais Hauts-de-France

