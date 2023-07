Frome a suitecase (les petits pestacles) rue draye de meyne Nyons, 16 août 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Spectacle pour enfant à partir de 3 ans, jeune public et grand enfants. Comédie visuelle avec du clown, du mime, de la jonglerie, de l’acrobatie, de l’improvisation..

2023-08-16 10:30:00 fin : 2023-08-18 18:00:00. EUR.

rue draye de meyne

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Show for children aged 3 and up, young audiences and older children. Visual comedy with clowning, mime, juggling, acrobatics and improvisation.

Espectáculo para niños a partir de 3 años, público infantil y niños mayores. Comedia visual con clown, mimo, malabares, acrobacias e improvisación.

Aufführung für Kinder ab 3 Jahren, junges Publikum und große Kinder. Visuelle Komödie mit Clown, Pantomime, Jonglieren, Akrobatik und Improvisation.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale