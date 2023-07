Le Petit train des doudous perdus (les petits pestacles) rue draye de meyne Nyons, 9 août 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Spectacle pour enfant à partir de 3 ans, jeune public et grand enfants. Mais que deviennent les doudous perdus? Charlotte les recueille, les soigne, les écoute et les fait monter dans son drôle de train pour les ramener aux enfants qui les ont perdus!.

2023-08-09 18:00:00 fin : 2023-08-09 18:45:00. EUR.

rue draye de meyne

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Show for children aged 3 and over, young audiences and older children. But what happens to lost comforters? Charlotte collects them, looks after them, listens to them and takes them on her funny train to bring them back to the children who lost them!

Un espectáculo para niños a partir de 3 años, para público infantil y niños mayores. Pero, ¿qué pasa con los consoladores perdidos? Charlotte los recoge, los cuida, los escucha y los lleva en su divertido tren para devolvérselos a los niños que los perdieron

Eine Aufführung für Kinder ab 3 Jahren, junges Publikum und große Kinder. Was passiert mit verlorenen Kuscheltieren? Charlotte sammelt sie ein, pflegt sie, hört ihnen zu und nimmt sie in ihren lustigen Zug, um sie zu den Kindern zurückzubringen, die sie verloren haben

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale