Tane petit âne (les petits pestacles) rue draye de meyne Nyons, 2 août 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Spectacle pour enfant à partir de 3 ans, jeune public et grand enfants.

Tane petit âne voyage au fil des pages d’un grand livre pop up pour retrouver une petite fille..

2023-08-02 18:00:00 fin : 2023-08-02 18:45:00. EUR.

rue draye de meyne

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Show for children aged 3 and over, young audiences and older children.

Tane petit âne travels through the pages of a large pop-up book to find a little girl.

Un espectáculo para niños a partir de 3 años, para público infantil y niños mayores.

El burro Tane viaja por las páginas de un gran libro pop-up para encontrar a una niña.

Aufführung für Kinder ab 3 Jahren, junges Publikum und große Kinder.

Tane kleiner Esel reist durch die Seiten eines großen Pop-up-Buches, um ein kleines Mädchen zu finden.

