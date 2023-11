Cet évènement est passé Marché tous les lundis matins Rue d’Ozon Lucenay-lès-Aix Catégories d’Évènement: Lucenay-lès-Aix

Nièvre Marché tous les lundis matins Rue d’Ozon Lucenay-lès-Aix, 27 novembre 2023, Lucenay-lès-Aix. Lucenay-lès-Aix,Nièvre .

2023-11-27 fin : 2023-11-27 23:00:00. .

Rue d’Ozon

Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-22 par 58_OT SUD NIVERNAIS Détails Catégories d’Évènement: Lucenay-lès-Aix, Nièvre Autres Lieu Rue d'Ozon Adresse Rue d'Ozon Ville Lucenay-lès-Aix Departement Nièvre Lieu Ville Rue d'Ozon Lucenay-lès-Aix latitude longitude 46.7033534;3.48405346

Rue d'Ozon Lucenay-lès-Aix Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucenay-les-aix/