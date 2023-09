Marché des saveurs Rue Dorée Montargis, 14 octobre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Venez participer à des ateliers culinaires qui sont spécialement conçus pour le marché des saveurs..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 19:00:00. .

Rue Dorée

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and take part in culinary workshops specially designed for the Flavor Market.

Participe en talleres culinarios especialmente diseñados para el Mercado de Sabores.

Nehmen Sie an kulinarischen Workshops teil, die speziell für den Markt der Genüsse entwickelt wurden.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT MONTARGIS