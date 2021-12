Le Mans L'Espal Le Mans, Sarthe Rue d’Orchampt L’Espal Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Rue d’Orchampt L’Espal, 9 mars 2022, Le Mans. Rue d’Orchampt

du mercredi 9 mars 2022 au samedi 12 mars 2022 à L’Espal

Des fantômes qui surgissent dans des miroirs, des personnages qui errent dans des tableaux ou qui prennent le thé, la tête en bas, dans une ambiance sonore intrigante, voire flippante : voilà ce que vous pourrez observer (ou interpréter) si vous poussez la porte de ce spectacle-atelier de théâtre optique… Des fantômes qui surgissent dans des miroirs, des personnages qui errent dans des tableaux ou qui prennent le thé, la tête en bas, dans une ambiance sonore intrigante, voire flippante. L’Espal 60 rue de l’Esterel, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T15:00:00 2022-03-09T15:55:00;2022-03-09T19:00:00 2022-03-09T19:55:00;2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T15:55:00;2022-03-12T19:00:00 2022-03-12T19:55:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu L'Espal Adresse 60 rue de l'Esterel, 72000 Le Mans Ville Le Mans lieuville L'Espal Le Mans