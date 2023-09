Boutique de Noël Rue d’Oradour-sur-Glane Ambazac, 29 novembre 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

Une nouvelle fois, l’association Vitrine des Monts du Limousin rouvre les portes de sa boutique éphémère de Noël ! Vous y trouverez créations et produits de bouche de nombreux artisans et producteurs, pour offrir des cadeaux uniques et locaux pour les fêtes de fin d’année ! Boutique située derrière la mairie. Ouverture exceptionnelle le dimanche 24 10h-14h30..

2023-11-29 fin : 2023-12-24 19:00:00. .

Rue d’Oradour-sur-Glane

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Once again, the Vitrine des Monts du Limousin association is reopening the doors to its ephemeral Christmas boutique! You’ll find creations and food products from a host of artisans and producers, for unique, local gifts for the festive season! Store located behind the town hall. Special opening Sunday 24, 10am-2.30pm.

Un año más, la asociación Vitrine des Monts du Limousin reabre las puertas de su tienda temporal de Navidad Encontrará creaciones y productos alimentarios de numerosos artesanos y productores, ¡para hacer regalos únicos y locales en estas fiestas! Tienda situada detrás del ayuntamiento. Apertura especial el domingo 24, de 10.00 a 14.30 h.

Wieder einmal öffnet der Verein Vitrine des Monts du Limousin die Türen seiner vorübergehenden Weihnachtsboutique! Hier finden Sie Kreationen und Delikatessen von zahlreichen Handwerkern und Produzenten, um einzigartige und lokale Geschenke für die Feiertage zu machen! Die Boutique befindet sich hinter dem Rathaus. Außerordentliche Öffnung am Sonntag, den 24. 10.00-14.30 Uhr.

