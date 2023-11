Wonder Full live ! tribute to Stevie Wonder Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses, 1 décembre 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

Wonder Full live ! tribute to Stevie Wonder – par le conservatoire de musique de la Côte d’Albâtre.

Entrée gratuite, sur réservation.

Durée 1h15.

A 20h, salle Michel Frager..

Rue Docteur Pierre Girard Salle Michel Frager

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Wonder Full live! tribute to Stevie Wonder – by the Conservatoire de Musique de la Côte d’Albâtre.

Free admission, by reservation.

Duration 1h15.

8pm, Salle Michel Frager.

Wonder Full en directo – homenaje a Stevie Wonder – por el conservatorio de música de la Côte d’Albâtre.

Entrada gratuita, previa reserva.

Duración: 1h15.

20.00 h, Sala Michel Frager.

Wonder Full live! tribute to Stevie Wonder – vom Musikkonservatorium der Alabasterküste.

Eintritt frei, Reservierung erforderlich.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Um 20 Uhr, Salle Michel Frager.

Mise à jour le 2023-11-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche