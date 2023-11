Aux temps des héretiques Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac, 15 février 2024, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Une conférence de l’UTL, sur le thème « Au Temps des Hérétiques », est organisée à la salle de l’Orangerie.

On situe habituellement les hérétiques, surnommés les « Cathares », dans le pays de Toulouse. Cependant, les chevaliers de la croisade contre les Albigeois affirmaient que le Périgord abritait le « siège de Satan » le long de la vallée de la Dordogne. Cette conférence présente l’histoire de l’hérésie en Périgord.

Jean François Gareyte, médiateur culturel et conférencier pour l’agence culturelle départementale du Périgord, sera l’intervenant.

La conférence est gratuite et fait appel à votre générosité pour la participation aux frais..

2024-02-15 fin : 2024-02-15 18:00:00.

Rue Docteur Gaston Simounet Salle de l’Orangerie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A UTL conference on the theme of « Au Temps des Hérétiques » (In the Time of the Heretics) is organized at the Salle de l’Orangerie.

The heretics, nicknamed the « Cathars », are usually located in the Toulouse region. However, the knights of the crusade against the Albigensians claimed that the Périgord region was home to the « seat of Satan » along the Dordogne valley. This lecture presents the history of heresy in Périgord.

The speaker will be Jean François Gareyte, cultural mediator and lecturer for the Périgord departmental cultural agency.

The lecture is free of charge, and we would like to ask you to generously contribute to the costs.

En la Sala de la Orangerie se celebra una conferencia organizada por la UTL sobre el tema « En tiempos de los herejes ».

Los herejes, conocidos como cátaros, suelen encontrarse en la región de Toulouse. Sin embargo, los caballeros de la cruzada contra los albigenses afirmaban que en Périgord se encontraba la « sede de Satán », a lo largo del valle del Dordoña. Esta conferencia examina la historia de la herejía en Périgord.

El conferenciante será Jean François Gareyte, mediador cultural y conferenciante de la Agencia Departamental de Cultura del Périgord.

La conferencia es gratuita. Le rogamos que contribuya generosamente a sufragar los gastos.

Im Saal der Orangerie findet ein Vortrag der UTL zum Thema « Zur Zeit der Ketzer » statt.

Die Ketzer, auch Katharer genannt, werden gewöhnlich in der Gegend von Toulouse angesiedelt. Die Ritter des Kreuzzugs gegen die Albigenser behaupteten jedoch, dass sich im Périgord entlang des Dordogne-Tals der « Sitz des Satans » befand. Dieser Vortrag stellt die Geschichte der Ketzerei im Périgord vor.

Referent ist Jean François Gareyte, Kulturvermittler und Referent für die Kulturagentur des Departements Périgord.

Der Vortrag ist kostenlos und appelliert an Ihre Großzügigkeit, sich an den Kosten zu beteiligen.

