Au temps des troubadours Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac, 30 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Conférence UTL le jeudi 30 novembre 2023 à l’Orangerie 15h00:

« Au Temps des Troubadours »

Ces artistes de langue d’Oc sont les inventeurs de deux concepts qui ont révolutionné et influencé l’Europe entière au Moyen-Age : Le Fin amor, réflexion autour de l’amour courtois et du respect de la femme et la Paratge: principe selon lequel l’autre, quelles que soient ses idées politiques et religieuses, sa couleur de peau, est considéré comme un égal, un pair.

Jean François Gareyte, médiateur culturel et conférencier pour agence culturelle départementale du Périgord

La conférence est gratuite et fait appel à votre générosité pour la participation aux frais..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

Rue Docteur Gaston Simounet

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



UTL conference on Thursday, November 30, 2023 at the Orangerie 3:00 pm:

« In the Time of the Troubadours

These Oc-speaking artists were the inventors of two concepts that revolutionized and influenced the whole of Europe in the Middle Ages: Fin amor, a reflection on courtly love and respect for women, and Paratge, the principle according to which the other, whatever his or her political or religious ideas or skin color, is considered an equal, a peer.

Jean François Gareyte, cultural mediator and lecturer for Agence culturelle départementale du Périgord

The lecture is free of charge, and we would like to ask you to generously contribute to the costs.

Conferencia de la UTL el jueves 30 de noviembre de 2023 en la Orangerie a las 15.00 horas:

« En tiempos de los trovadores

Estos artistas de lengua oc fueron los inventores de dos conceptos que revolucionaron e influyeron en toda Europa en la Edad Media: el Fin amor, reflexión sobre el amor cortés y el respeto a las mujeres, y el Paratge, principio según el cual los demás, cualesquiera que sean sus ideas políticas o religiosas o el color de su piel, son considerados como iguales.

Jean François Gareyte, mediador cultural y conferenciante en la agencia cultural departamental del Périgord

La conferencia es gratuita y le rogamos que contribuya generosamente a sufragar los gastos.

UTL-Konferenz am Donnerstag, den 30. November 2023, in der Orangerie 15.00 Uhr:

« In der Zeit der Troubadoure

Diese Künstler der langue d’Oc sind die Erfinder zweier Konzepte, die im Mittelalter ganz Europa revolutioniert und beeinflusst haben: Fin amor, eine Reflexion über die höfische Liebe und den Respekt vor der Frau, und Paratge: das Prinzip, nach dem der andere, unabhängig von seinen politischen und religiösen Ideen und seiner Hautfarbe, als gleichwertig und gleichrangig angesehen wird.

Jean François Gareyte, Kulturvermittler und Referent für die Kulturagentur des Departements Périgord

Der Vortrag ist kostenlos und appelliert an Ihre Großzügigkeit, sich an den Kosten zu beteiligen.

