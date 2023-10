Fêtons la solidarité Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac, 26 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le secours catholique organise une journée autour de : illuminations, ateliers créatifs, friperie, animations musicales, jeux de bois, chorale de Noël, concours de soupe, maquillage, défilé de mode, lettre au Père Noël, maquillage.

Une restauration sur place est prévue.

Entrée libre – ouvert à tous..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Rue Docteur Gaston Simounet Salle de l’Orangerie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Catholic Relief Services is organizing a day of illuminations, creative workshops, a thrift shop, musical entertainment, wooden games, a Christmas choir, a soup contest, face painting, a fashion show, a letter to Santa Claus and face painting.

Catering available on site.

Free admission – open to all.

Catholic Relief Services organiza una jornada de iluminación, talleres creativos, una tienda de artículos de segunda mano, animaciones musicales, juegos de madera, un coro navideño, un concurso de sopas, pintura de caras, un desfile de moda, una carta a Papá Noel y pintura de caras.

Servicio de catering in situ.

Entrada libre y gratuita.

Die katholische Nothilfe organisiert einen Tag rund um: Beleuchtung, kreative Workshops, Secondhand-Laden, musikalische Unterhaltung, Holzspiele, Weihnachtschor, Suppenwettbewerb, Schminken, Modenschau, Brief an den Weihnachtsmann, Schminken.

Für Verpflegung vor Ort ist gesorgt.

Freier Eintritt – offen für alle.

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides