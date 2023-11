Bach et Haendel Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac, 16 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Conférence UTL le 16 novembre 2023 à 15h00 à l’Orangerie

Bach (1685-1750) et Haendel (1685-1759)

Par Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, musicologue et chef de chœurs en France, en Afrique et aux Etats-Unis depuis 40 ans. Installée en Dordogne depuis 2007, elle dirige « Chantemonde » à Villamblard, le « Chœur du Cantou » à Bergerac et la chorale « Cantabile d’Eymet ». Elle publie depuis 1998, aux Editions du Bord de l’Eau, des livres musicaux avec CDs intégrés qui initient entre autre à Mozart, J.S. Bach, Ludwig Von Beethoven, Franz Schubert et dernièrement Haendel..

Rue Docteur Gaston Simounet Salle de l’Orangerie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



UTL conference November 16, 2023 at 3:00 pm at the Orangerie

Bach (1685-1750) and Handel (1685-1759)

By Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, musicologist and conductor of choirs in France, Africa and the United States for the past 40 years. Based in the Dordogne since 2007, she conducts « Chantemonde » in Villamblard, the « Ch?ur du Cantou » in Bergerac and the « Cantabile d?Eymet » choir. Since 1998, she has published music books with integrated CDs for Editions du Bord de l?Eau, introducing readers to Mozart, J.S. Bach, Ludwig Von Beethoven, Franz Schubert and, most recently, Handel.

Conferencia de la UTL el 16 de noviembre de 2023 a las 15:00 en la Orangerie

Bach (1685-1750) y Haendel (1685-1759)

A cargo de Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, musicóloga y directora coral en Francia, África y Estados Unidos desde hace 40 años. Instalada en Dordoña desde 2007, dirige la Chantemonde de Villamblard, el Ch?ur du Cantou de Bergerac y el coro Cantabile d’Eymet. Desde 1998, publica libros de música con CD integrado para Editions du Bord de l’Eau, dando a conocer a Mozart, J.S. Bach, Ludwig Von Beethoven, Franz Schubert y, más recientemente, Haendel.

UTL-Konferenz am 16. November 2023 um 15.00 Uhr in der Orangerie

Bach (1685-1750) und Händel (1685-1759)

Von Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, Musikwissenschaftlerin und seit 40 Jahren Chorleiterin in Frankreich, Afrika und den USA. Seit 2007 lebt sie in der Dordogne und leitet « Chantemonde » in Villamblard, den « Ch?ur du Cantou » in Bergerac und den Chor « Cantabile d’Eymet ». Seit 1998 veröffentlicht sie bei Editions du Bord de l’Eau Musikbücher mit integrierten CDs, die unter anderem in Mozart, J.S. Bach, Ludwig Von Beethoven, Franz Schubert und zuletzt Händel einführen.

