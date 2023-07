MARCHÉ AUX PUCES Rue d’Ober Olm et Rue des Écoles Ramonchamp, 23 juillet 2023, Ramonchamp.

Ramonchamp,Vosges

La Société des Fêtes de Ramonchamp organise un Marché aux Puces. Buvette et restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-07-23 06:00:00 fin : 2023-07-23 18:00:00. 0 EUR.

Rue d’Ober Olm et Rue des Écoles

Ramonchamp 88160 Vosges Grand Est



The Société des Fêtes de Ramonchamp organizes a Flea Market. Refreshments and food on the spot.

La Société des Fêtes de Ramonchamp organiza un mercadillo. Restauración y catering in situ.

Die Société des Fêtes de Ramonchamp organisiert einen Flohmarkt. Getränke und Speisen vor Ort.

