Les Grandes oreilles de René… en pyjama ! Rue Dixmude Lesneven Lesneven Catégories d’Évènement: Finistère

Lesneven

Les Grandes oreilles de René… en pyjama ! Rue Dixmude, 7 avril 2023, Lesneven Lesneven. Les Grandes oreilles de René… en pyjama ! Médiathèque René Pétillon Rue Dixmude Lesneven Finistère Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon

2023-04-07 18:00:00 – 2023-04-07 18:30:00

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon

Lesneven

Finistère Lesneven . Des histoires cracra, gluantes ET qui puent… Vous aimez ? Nous aussi !!!

Pour les enfants de 4 à 8 ans

Sur inscription mediatheque.lesneven@orange.fr +33 2 98 21 12 47 http://lesneven-portail.c3rb.org/ Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven

dernière mise à jour : 2023-03-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu Lesneven Adresse Lesneven Finistère Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Ville Lesneven Lesneven Departement Finistère Tarif Lieu Ville Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven

Lesneven Lesneven Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven lesneven/

Les Grandes oreilles de René… en pyjama ! Rue Dixmude 2023-04-07 was last modified: by Les Grandes oreilles de René… en pyjama ! Rue Dixmude Lesneven 7 avril 2023 finistère Lesneven Médiathèque René Pétillon rue Dixmude Lesneven Finistère rue Dixmude Lesneven

Lesneven Lesneven Finistère